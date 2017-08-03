2011'den bu yana kanlı bir iç savaşın yaşandığı Suriye'de son günlerde gözler İdlib'e çevrilmiş durumda.

Bölgede terör örgütü Nusra Cephesi'nin başını çektiği Heyet Tahrir el-Şam'ın etkinliğini arttırmasının ardından, ABD'nin Suriye politikasında en belirleyici diplomatlardan biri olan Michael Ratney, internet üzerinden bir mektup yayınladı.

Ratney, Çarşamba gecesi yayınladığı mektupta El Kaide uzantısı Nusra Cephesi'nin gövdesini oluşturduğu Tahrir el-Şam'ın bölgedeki etkisini arttırmasının, Suriye'nin kuzeyinin geleceğini büyük bir tehlike içine attığını söyledi.

"Suriye'nin kuzeyi, tarihinin en büyük trajedilerinden birine tanıklık ediyor" diyen Ratney, "İdlib'de Nusra Cephesi'nin etkili olması durumunda, ABD'nin uluslararası aktörleri askeri önlem almamaya ikna etmesi zor olur" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneyinde ABD ile Rusya arasında ateşkes sağlanması için yürütülen gizli görüşmeleri yürüten isim olarak bilinen Ratney, "Herkes İdlib'in başına gelebilecek ağır sonuçlardan (eski Nusra lideri) Jolani ve çetesinin sorumlu olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile sınırı bulunan ve 2 milyon kişiye ev sahipliği yapan İdlib, şu anda muhaliflerin elinde bulunan tek eyalet konumunda bulunuyor. Eyalet, 2015'ten bu yana farklı silahlı grupların oluşturduğu çatı örgüt tarafından yönetilse de son dönemde özellikle Tahrir el-Şam ile Ahrar'uş Şam arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Tahrir el-Şam'ın gövdesini oluşturan Nusra Cephesi, ABD, BM ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor, Türkiye ile iyi ilişkileri ile dikkat çeken Ahrar'uş Şam ise BM, ABD ve Türkiye'nin terör listesinde bulunmuyor.