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Libya'da cami önünde bomba yüklü araç patlatıldı: 7 yaralı

Libya Bingazi'de bomba yüklü bir aracın cami önünde patlatılması sonucu cemaatten 7 kişi yaralandı

04 Ağustos 2017 Cuma, 21:30:27 Güncelleme: 21:35:15 AA

Libya'nın Bingazi kentindeki bir cami önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 7 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bingazi kentinde bir caminin önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu cemaatten 7 kişi yaralandı.

Saldırının Doğu Libya Kabileleri Birliği Başkanı El-Başa Salih el-Atyuş'u hedef aldığı belirtilirken, Atyuş'un olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Atyuş, Kasım 2016'da da yine aynı camiden çıkışı sırasında kendisini hedef alan saldırıda yaralanmıştı.

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