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DÜNYA

Belçikalı bakan Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından ayrılıyor!

Belçika'da Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:29:47 Güncelleme: 13:33:08 DHA

Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir olan Türkiye vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti.

Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı olan ırkçı N-VA partisi üyesi Zuhal Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam’ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye’de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.

2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir avukat diplomasına sahip ve ırkçı Flaman partisi üyesi, 24 şubat 2017 tarihinden beride Belçika hükumetinde "Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı" olarak görev yapıyor.

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YORUMLAR 45
  • Misafir 21 dakika önce
    Türkiyeye girdiğinde tutuklanmalı
  • Misafir 24 dakika önce
    Haklı.
  • Misafir 24 dakika önce
    Ne hayrı olmuşki vatanına, Bir yanında duruşmu sergilemiş. Pasaportlu yabancıydı zaten.
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