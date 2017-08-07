İngiltere’de beyin tümörü nedeniyle 2 ay ömür biçilen 5 yaşındaki Mark Woolmore’un hayatının son günlerini, 90’lı yılların sonuna Kahramanmaraşlı Türk genci Musa Kömeağaç’la yaşadığı aşkla damgasını vuran İngiliz Sarah Cook renklendirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Braintree’de yaşayan Samantha ve James Woolmore çifti, doktorlardan Mark için sadece 6 haftalık radyoterapi ve kemoterapi süreci olduğunu öğrendiklerinde, oğullarının 2 aylık ömrünün son günlerini güzel geçirmesi için yardım kampanyası başlattı. Mark’ın son dilekleri ve radyoterapi masrafları için 10 bin Euro’ya ihtiyaç duyan aile, kampanyada 2 bin Euro toplayabildi.

Anne Samantha Woolmore, son bir umut olarak sosyal medyadan paylaştığı duygusal bir mesajla yardım istedi. Mesajdan etkilenenlerden biri de 1997’de Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç’la yaşadığı aşkla İngiliz basınını da ayağa kaldıran Sarah Cook’tu. Sarah, aynı kasabada yaşadığı Mark için harekete geçti. 3’üncü eşi Graham Web ile Mark için futbol maçı düzenleyen Sarah, bağış için İngiltere’deki tanınmış şirketlerle de iletişime geçti. Sosyal medya hesabından günlerce bilet satışı yapan çift, kısa sürede 10 bin Euro’yu topladı. 2 ay ömür biçilen Mark için toplanan para ailesine verildi. Woolmore Ailesi, bu para ile oğulları Mark’ın dilek listesindeki isteklerini yerine getirdi. Mark için yapılan yardım maçında şişme kaleler, yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Sarah Cook, etkinlik sonrasında duygularını şu sözlerle paylaştı: “Küçük adamımıza para toplandı ve bu süreçte bir sürü yüz güldürüldü. Hayat bazen zor ve çirkin olabilir ama iyi kalpli ve sevgi dolu insanlarla güzelleştiği kesin. Dünyayı sevginin döndürdüğü kesin!”

TÜRKİYE’DEKİ AŞKI OLAY OLMUŞTU

Tatil için Türkiye’ye geldiğinde henüz 13 yaşında olan Sarah, gönlünü o dönem 18 yaşındaki Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç’a kaptırmıştı. Aşkları İngiliz basınında manşet olan Sarah ve Musa, imam nikâhıyla evlendikten bir süre sonra ayrıldı. Musa 28 gün hapis yattı. Sarah ailesiyle İngiltere’ye döndü. Bugün 34 yaşında olan Sarah, Musa’dan boşandıktan sonra İngiltere’de 2 kez daha evlendi. Musa’dan olan oğlu Muhammed Kömeağaç ise 19 yaşına geldi. Sarah’ın 2 evliliğinden 3 çocuğu daha oldu.