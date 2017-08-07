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İtalya'da kuvvetli yağış
DÜNYA

İtalya'da fırtına

İtalya'da yağış can aldı

İtalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, yağış ve fırtınaya dönüştü, 3 kişi hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:49:00 Güncelleme: 10:57:43

İtalya'da şiddetli yağışlar ve fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti.

41 yaşında Belçikalı bir erkeğin, Friuli bölgesinde kamp kurduğu, üzerine devrilen ağaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Marzia bölgesinde de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, aynı bölgede bir kişi de yıldırım çarpması sonucu can verdi. Yağışın getirdiği akıntıda da bir kadın sürücü arabanın içinde kaldı, ancak kurtarılamadı.

İtalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağış beklenenden %50 daha az olmuştu.

 

  • storm in italy
  • yağış
  • Sel
  • italya
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