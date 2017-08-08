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DÜNYA

ABD'den 'İran destekli Haşdi Şabi milislerini vurdukları' iddiasına yanıt

ABD Savunma Bakanlığı 'İran destekli Haşdi Şabi milislerini vurdukları' iddiasına "Koalisyonun, Haşdi Şabi birliklerini vurduğunu iddia eden haberler tamamen asılsızdır" şeklinde yanıt verdi

08 Ağustos 2017 Salı, 19:07:20 Güncelleme: 19:11:12 AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Koalisyon güçlerinin İran destekli Haşdi Şabi milislerini top atışlarıyla vurduğu iddialarını yalanladı.

Pentagon'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masası sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyonun, Haşdi Şabi birliklerini vurduğunu iddia eden haberler tamamen asılsızdır. İddia edilen saldırının gerçekleştiği zamanda koalisyonun o bölgede herhangi bir operasyonu söz konusu olmadı." dedi.

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Ketaib Seyid Şuheda'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri, Irak-Suriye hattında yer alan birliklerimizi şiddetli top atışlarıyla vurdu." ifadesi kullanılmıştı.

Dün sabah Irak'ın batısında yer alan Ekaşat bölgesinin karşısındaki Suriye toprakları içinde meydana geldiği kaydedilen saldırıda, 36 kişinin öldüğü, 80 kişinin de yaralandığı iddia edilmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda elinde tuttuğu Irak-Suriye sınırının bir kısmı Haşdi Şabi milislerinin denetiminde bulunuyor.

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