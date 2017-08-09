İngiliz polisi başkent Londra’da koşu yaptığı sırada yol kenarında yürüyen bir kadını arkadan gelen otobüsün önüne iten adamı arıyor.

OLAY ANI KAMERADA

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, olay Putney Köprüsü üzerinde yaşanıyor. Kimliği belirsiz bir kişi sabah koşusu yaptığı sırada karşıdan gelen bir kadını ani bir hamle ile yola doğru itiyor. 20 metre arkadan gelen otobüsün önüne düşen kadın, şoförün direksiyonu kırması sonucu otobüsün altına girmekten kurtuluyor.

ADAM HER YERDE ARANIYOR!

Otobüs olay sonrası durdu ve inen yolcular 33 yaşındaki kadının yardımına koştu. Ölümden dönen kadın olayı ufak sıyrıklarla atlatırken söz konusu adamı arama çalışmaları sürüyor. Olayı soruşturan polis Mat Knowles, “Şoförün birden kırması sonucu kadın aracın altında kalmaktan kurtuldu.“dedi.