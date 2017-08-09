ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden ABD'nin sahip olduğu nükleer silahlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Başkan olarak verdiği ilk talimatın nükleer silahların yenilenmesi olduğunu söyleyen Trump, "Başkan olarak verdiğim ilk emir nükleer cephaneliğin yenilenmesi ve modernize edilmesiydi. Şimdi hiç olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.
Trump, "Umuyorum, asla bu gücü kullanmak zorunda kalmayız. Ancak, dünyadaki en güçlü ulus olmadığımız bir zaman asla olmayacak" dedi.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 23
-
Misafir 1 dakika önceiste amerikanin sonunu getirecek zat insallah sonlari gelir00
-
Misafir 3 dakika önceMacera dolu amerika amerika macera dikkat tramped geliyor son gala kim o yan yung geliyor00
-
Misafir 6 dakika önceinsan faktörünü unutma herşeyi kullanan ınsandır bunlarda satın alaınabilir00