ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden ABD'nin sahip olduğu nükleer silahlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan olarak verdiği ilk talimatın nükleer silahların yenilenmesi olduğunu söyleyen Trump, "Başkan olarak verdiğim ilk emir nükleer cephaneliğin yenilenmesi ve modernize edilmesiydi. Şimdi hiç olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.

Trump, "Umuyorum, asla bu gücü kullanmak zorunda kalmayız. Ancak, dünyadaki en güçlü ulus olmadığımız bir zaman asla olmayacak" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017