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DÜNYA

Trump'tan çarpıcı 'nükleer cephanelik' açıklaması!

Trump'tan çarpıcı 'nükleer cephanelik' açıklaması: Hiç olmadığı kadar güçlü!

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer cephaneliği yenilemenin başkan olduktan sonra verdiği ilk talimat olduğunu söyledi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:17:37 Güncelleme: 15:31:19 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden ABD'nin sahip olduğu nükleer silahlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan olarak verdiği ilk talimatın nükleer silahların yenilenmesi olduğunu söyleyen Trump, "Başkan olarak verdiğim ilk emir nükleer cephaneliğin yenilenmesi ve modernize edilmesiydi. Şimdi hiç olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.

Trump, "Umuyorum, asla bu gücü kullanmak zorunda kalmayız. Ancak, dünyadaki en güçlü ulus olmadığımız bir zaman asla olmayacak" dedi.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 1 dakika önce
    iste amerikanin sonunu getirecek zat insallah sonlari gelir
  • Misafir 3 dakika önce
    Macera dolu amerika amerika macera dikkat tramped geliyor son gala kim o yan yung geliyor
  • Misafir 6 dakika önce
    insan faktörünü unutma herşeyi kullanan ınsandır bunlarda satın alaınabilir
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