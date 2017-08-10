Alman komedyen Shahak Shapira, nefret söylemi içeren 300 tweeti 6 ay içinde Twitter'a iletmesine rağmen, sadece dokuzuna cevap verilmesinden rahatsız oldu ve tweetleri silmemekle suçladığı Twitter'ın Hamburg'daki ofisinin önüne bu tweetleri yazdığı bir eylem yaptı.

30 tane tweetin yazılı olduğu şablonlar hazırlatarak, bunları sprey boyalarla binanın önüne yazdı, çektiği videoda da bu görüntüleri paylaştı. "Eğer Twitter beni bunları görmem için zorluyorsa, ben de onları görmek zorunda bırakırım" dedi.

Yahudi olan Shapira'nın rahatsız olduğu bu tweetler, Müslümanlar'a, Yahudiler'e ve LGBT üyelerine yönelik... Tweetler, "Almanya'nın İslam'a bir çare bulması gerek" ve II. Dünya Savaşı'nda Nazilerin altı milyon Yahudi'yi katletmesine referansla "Yahudileri gazlayalım" gibi ifadeler içeriyor.

Facebook'ta 150 tane buna benzer yorumu şikayet ettiğini, %80'inin 3 gün içinde kaldırıldığını, Twitter'a ise 300'den fazla tweeti şikayet ettiğini, 6 ay içinde yalnızca 9 tanesine yanıt alabildiğini belirtti. Twitter kurallarını ihlal etmediği için hepsinin durduğunu da ekliyor.

#HeyTwitter etiketiyle protesto ettiği Twitter'ın önüne tweetleri ofisin önüne yazdığı, binanın yalnızca kendi etrafının temizlendiği, ancak daha dışarıdaki tweetlere dokunulmadığı videoyu paylaştı. "Bu Twitter'ın kapı önündeki sorunlarla ilgilenme ancak geri kalanına karışmama politikasına birebir uyuyor" dedi.

Shapira daha önce de "Yolocaust" adını verdiği bir eylem gerçekleştirmişti. Berlin'de bulunan Yahudi soykırımı anıtı önünde selfie çekilmesini eleştirmek için burada çekilmiş bazı fotoğrafları montajlayarak "aptalca ve uygunsuz" diye tanımlamıştı.

Shahak Shapira

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Yolocaust