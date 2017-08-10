Dışişleri Bakanlığı, Alman parlamenterlerin 8 Eylül'de Konya'daki NATO üssünü ziyaret edeceklerini açıkladı.
Bakanlık sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ziyaretle ilgili detayların NATO yetkilileriyle tartışıldığını belirtti. Ziyarette Alman parlamenterlere, NATO Genel Sekreter Yardımcısı'nın eşlik edeceği ifade edildi.
Alman parlamenterlerin Türkiye'deki NATO üslerini ziyareti konusu, bir süredir Ankara-Berlin hattında kriz yaratıyordu. İncirlik'e ziyarete izin verilmemesi üzerine, Alman askerleri İncirlik'ten çekilmişti.
Temmuz ayında Alman vekillerin Konya'daki üsse yapacağı ziyarete de izin verilmemişti.
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