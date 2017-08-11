Ekonomik ve siyasi krizle sarsılan Venezuela'da protestoların hedefindeki isim olan Nicolas Maduro, yeni seçilen Kurucu Meclis'te bir konuşma yaptı.

Maduro 3 saatlik konuşmasında, ABD Başkanı Trump'a seslenerek Trump'la yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

Maduro, "Eğer Venezuela ile bu kadar ilgiliysen işte buradayım. Donald Trump, elim burada" ifadelerini kullandı.

Yabancı güçlerle mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Maduro, ABD'nin kendisine yönelik yaptırımlarını da eleştirdi ve yaptırımları bir ABD mahkemesine taşıyacağını söyledi.

Venezuela'da Nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 30 Temmuz'da yapılan seçimlerle Kurucu Meclis göreve geldi ancak muhalefet Kurucu Meclis'in meşru olmadığını savunuyor.