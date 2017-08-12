Kirsty Powell ve eşi alçak şasili araba kullanımına bağlı nedenden polis tarafından arabaları durduruldu. Kendisi yolcu olmasına rağmen, polis, Powell'in ruhsatında onun adı altında hırsızlık vakası buldu. Powell'in kocası, eşinin kadın görevli tarafından aranmasını istemesine rağmen, polisler başörtüsünü çıkardı ve geceyi başörtüsüz vaziyette gözaltında geçirdi.

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başörtüsü polis tarafından zorla çıkarılan ve dini ayrımcılığa uğradığı için Long Beach Polis Departmanına dava açan Kirsty Powell adlı Müslüman kadın, açtığı davayı kazandı.Federal mahkeme Powell'a 85 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.



Powell, "Müslüman kız kardeşlerimin kendini her zaman başörtüsü takarken rahat ve güvende hissetmesini, hakları için harekete geçmesini istiyorum." dedi.

Kirsty Powell

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