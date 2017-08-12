ABD'de araç göstericilerin arasına daldı: Yaralılar var

ABD'in Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde, bir araç göstericilerin arasına daldı. Yetkililer net sayıyı henüz açıklamazken, çok sayıdaki kişinin yaralandığını bildirdi.









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İHA'nın haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylarda çatışma yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.