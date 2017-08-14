ABD’nin Virginia Eyaleti’ne bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı ve ırkçı grupları protesto gösterisi, kanlı bitti. Kent yönetiminin Amerikan İç Savaşı sırasında konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee’nin Virginia Üniversitesi’ndeki heykelinin kaldırılması planı üzerine Charlottesville’de toplanan aşırı sağcı göstericiler ile karşıt göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı. Bu plan sebebiyle nisan ve mayıs aylarında da şiddetli gösteriler gerçekleşmişti. Cumartesi günü beyaz milliyetçi, aşırı sağcı Ku Klux Klan (KKK) grubu üyeleri ve Neo-Nazilerden oluşan yüzlerce eylemci, silahları, biber gazlarıyla birlikte Charlottesville sokaklarına döküldü.

Beyaz Sessizlik = Şiddet

Demokrat seçmenin yoğunlukta bulunduğu bölgedeki sola eğilimli gruplar da karşılarında saf aldı. Polis, karşı karşıya gelen gruplar arasında arbede çıkınca eyalet çapında olağanüstü hal ilan etti ancak önlemler yeterli olmadı. Gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 16 kişi yaralandı. Eylemlerin şiddetlenmesinden saatler sonra bir sürücü, ırkçı grubu protesto eden göstericilerin arasına daldı ve 1 kadının ölümüne, bazıları ağır olmak üzere 19 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Daha sonra gözaltına alınan zanlının kimliği, 20 yaşındaki Amerikan vatandaşı James Alex Fields Jr. olarak açıklandı. FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıyla ilgili “ikinci dereceden cinayet, kasten yaralama, ölümlü kazada durmama” şüphesi bulunduğu açıklandı. Ancak Texas Senatörü Ted Cruz, Fields’ın “yurtiçi terör saldırısı yapmak” suçundan yargılanmasını savundu.

Fields’ın, Neo-Nazi grubu Vanguard America’ya üye olduğu öğrenildi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yaşananların ardından açıklama yapan Virginia Valisi Terry McAuliffe, “beyaz ırkçılar ve Nazilerin” kentte “nefret, düşmanlık ve şiddet” yaydığını ifade etti. Kentte cumartesi günü bir helikopterin düşmesi sonucu da en az 2 polis memuru hayatını kaybetti. Helikopterin düşüş sebebi ve kentte yaşanan olaylarla bağlantısıyla ilgili inceleme başlatıldı. Charlottesville Kent Konseyi, polise gereklilik halinde sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi verdi.

HİTLER SELAMINA YUMRUK

BAZI aşırı sağcı göstericilerin Hitler selamı verdiği, ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak görülen konfederasyon bayrağı taşıdığı, bazı göstericilerin ise Trump’ın seçim sloganı olan “Amerika’yı yeniden güçlü yapalım” sloganını kullandığı görüldü. Nazi selamı veren bir aşırı sağcı, yumruk yedi.

KINAMA MESAJINDA IRKÇILIKTAN BAHSETMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, olay sonrası yaptığı konuşmada, “tüm tarafların çoğunun sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti en güçlü biçimde kınadığını” söyledi. Başkan Trump, “Amerika’da bu tür şiddet hareketlerine yer yok” diye konuştu. Beyaz Saray’dan daha sonra yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Trump, ‘şiddet, bağnazlık ve nefreti’ kınarken KKK, Beyaz Milliyetçiler, Neo-Naziler de dahil tüm radikal grupları kınamıştır” ifadesi kullanıldı. Aralarında Cumhuriyetçi Partililerin de bulunduğu birçok kişi ise Trump’ın açıklamasında yaşananlardan aşırı sağcıları açık bir şekilde sorumlu tutmuş olmamasını eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, “Başkanın olayları oldukları şekilde, yani beyaz ırkçı terör olarak tanımlaması çok önemli” dedi.

Utah Senatörü Orrin Hatch de “Şeytana ismiyle hitap etmeliyiz. Benim ağabeyim 2. Dünya Savaşı’nda, ‘vatanında Nazi fikirleri yayılsın diye’ ölmedi” sözleriyle Trump’ın tavrını eleştirdi. Eski Başkan Barack Obama da Twitter üzerinden Güney Afrika lideri Nelson Mandela’nın “Sevmek, nefret etmekten kolay” sözlerini paylaştı. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da “Burada tek taraf var” sözleriyle ırkçıların kınanması gerektiğini savundu.

Siyahi bir eylemci, yüzüne “Bizi öldürmeyi bırakın” yazdı

KKK’nın eski lideri David Duke, Twitter’dan Trump’a mesajında “Seni oraya getirenler Beyaz Amerikalılar. Radikal solcular getirmedi” yazdı. Uzmanlarsa, Trump’ın tavrının altında yatan sebebi “Kendisine oy veren beyaz milliyetçileri küstürmek istememesi” olarak yorumladı.

AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE

ABD’de konfederasyona üye generalin heykelinin kaldırılması planı üzerine, Ku Klux Klan ve benzeri gruplar, 3’üncü kez miting düzenledi. ABD’de Başkan Trump’ın seçilmesiyle yükselen aşırı sağ grup sayısı, ülke çapında bin 600. Bu gruplardan öne çıkanlar şunlar:

ALTERNATİF SAĞ: Siyasi doğruluğu savunmayan ve Trump’ı bu sebeple çok seven aktivistler, antisemitist ve anti-İslam görüşleri savunuyor. Grup, beyaz kimliğin yüceltilmesinden yana.

Solcu eylemciler, “Hâlâ Nazileri protesto ettiğime inanamıyorum” yazılı dövizler taşıdı

KU KLUX KLAN: ABD’nin en eski aşırı sağcı grubu ve toplumun önemli bir bölümü tarafından “bölücü ırkçı örgüt” olarak kabul ediliyor. Amerikan İç Savaşı döneminde köle ticaretini savunan, siyahileri ezen üyeler, bugün de Yahudileri, Müslümanları, eşcinselleri aşağılıyor. Ülke çapında 6 bin ila 8 bin üyesi olduğu sanılıyor.

NEO-NAZİLER: Zanlı Fields’ın da üye olduğu Vanguard America’nın dahil olduğu Neo-Naziler, Yahudilere olan düşmanlıklarıyla biliniyor. Grubun 2 bin 500 aktif üyesi var.

Olayların ardından California’da ırkçılık karşıtı eylemciler sokağa döküldü