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Suudi prens Bodrum'a 300 valizle geldi!

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:30:29 AA

  • 1 Suudi prens Bodrum'a 300 valizle geldi!
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    Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve ailesi tatil için Bodrum ilçesine geldi.

  • 2 Suudi prens Bodrum'a 300 valizle geldi!
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    Prens ve ailesinin içerisinde olduğu özel uçak, akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanına yoğun güvenlik önlemleri altında indi.

  • 3 Suudi prens Bodrum'a 300 valizle geldi!
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    Havalimanın apron kısmına yanaştırılan uçağın gelişi sırasında polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerince önlem alındı. Güvenlik güçleri, basın mensuplarının da bölgeden görüntü ve fotoğraf almamaları için çaba sarfetti.

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  • 4 Suudi prens Bodrum'a 300 valizle geldi!
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    Uçağın inişinin ardından havalimanı içerisinde bekleyen 6 VIP araç ve bir otobüse binen aile, iki polis otosu ve güvenlik görevlileri eşliğinde Bodrum ilçesine hareket etti.

  • 5 Suudi prens Bodrum'a 300 valizle geldi!
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    Aileye ait yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletin de olduğu eşyalar saatler süren çalışmanın ardından kamyona taşındı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir
    Haram zıkkım olsun
  • Misafir
    allah size neler edecek öte ki tarafta merak ediyorum
  • Misafir
    birakin oralari.karadenize gel giresuna misafirim ol.dibin dussun
  • Misafir
    bu aile müslüman şimdi oglemi ...
  • Misafir
    bu aile müslüman şimdi oglemi ...
  • Misafir
    futbol bodrum bodrum futbol
  • Misafir
    Allah size bu israfın hesabını soracak!
  • Misafir
    Arap yağı bol bulunca bi yerine sürermiş diye boşuna dememişler.
  • Misafir
    yinede bülent ersoya yetişemezler:)
  • Misafir
    Nasil bir müslümanlık anlayışı oldugu belli. Gerçekten cok alcak gönüllüler 300 valizle
  • Misafir
    Üzerindeki örtüyü değiştirsin değiştirsin giysin gari!
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