Birleşik Krallık tarafından yapılan en büyük ve en güçlü savaş gemisi HMS Kraliçe Elizabeth, Portsmouth'taki ana limana ilk kez girdi.

3 milyar dolarlık uçak taşıyan geleceğin savaş gemisi ile birlikte, 700 güçlü şirket, 200 mühendis de bu sabah Portsmouth Naval Base'e giriş yaptı. Portsmouth'a ilk kez getirilen savaş gemisi, limana girerken dar bir ağızdan geçmek zorunda kaldı. Güvertesinde 3 milyar dolar değerinde uçak ve ekibini taşıyan geminin, donanmanın son 50 yıldaki gemisi olması umuluyor.

Savunma Sekreteri Michael Follon da, HMS Kraliçe Elizabeth'in yapımında herkesin rol oynadığını, geleceğin savaş gemisi olduğunu, hava gücüne karşı önemli rol oynayacağını ve güvenliği sağlamak açısından etkili olacağını söyledi.

HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, şimdiye kadar Kraliyet Donanması için inşa edilmiş ve kırk uçağa kadar taşıma kapasitesine sahip en büyük Queen Elizabeth-sınıfı bayrak gemisi oldu.

Yaklaşık 2 yıl boyunda denizde deneme çalışmaları yapacak olan HMS Queen Elizabeth'in 2020'de operasyonel olması beklenirken tarihin teknik zorluklar yüzünden 2026'ya ertelendiği bildirildi.

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