Merkel'den flaş Gümrük Birliği açıklaması!

Reuters'in geçtiği habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Gümrük Birliği'ni mevcut şartlarda sürdürmeyeceklerini söyledi.
Reuters haberi, "Germany's Merkel says won't pursue customs union with Turkey at the moment" ifadeleriyle duyurdu.
Bloomberg ise Merkel'in sözlerini, "Türkiye ile tansiyon düşmedikçe, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda ilerleyemeyiz" şeklinde aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
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YORUMLAR 83
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Misafir 1 dakika öncesanki çok uyuyorlardı da gümrük birliğine00
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Misafir 5 dakika önceMultecileri gonderirim dedi...gondermedi. Neyden korkuyor. Kimden korkuyor.00
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Misafir 6 dakika önceGümrük birligi ant.aleyhimize isleyen bir antlasmadir Zaten...Bu antlasmayi T.C devleti imzamamaliydi ya da iptal edilmeliydi....00