Merkel'den flaş Gümrük Birliği açıklaması!

Reuters'in geçtiği habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Gümrük Birliği'ni mevcut şartlarda sürdürmeyeceklerini söyledi.

Reuters haberi, "Germany's Merkel says won't pursue customs union with Turkey at the moment" ifadeleriyle duyurdu.

Bloomberg ise Merkel'in sözlerini, "Türkiye ile tansiyon düşmedikçe, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda ilerleyemeyiz" şeklinde aktardı.

Ayrıntılar geliyor...