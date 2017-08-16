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Merkel'den flaş Gümrük Birliği açıklaması!
DÜNYA

Merkel'den flaş Gümrük Birliği açıklaması!

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:45:15 Güncelleme: 16:56:29 HABERTURK.COM

Reuters'in geçtiği habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Gümrük Birliği'ni mevcut şartlarda sürdürmeyeceklerini söyledi.

Reuters haberi, "Germany's Merkel says won't pursue customs union with Turkey at the moment" ifadeleriyle duyurdu. 

Bloomberg ise Merkel'in sözlerini, "Türkiye ile tansiyon düşmedikçe, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda ilerleyemeyiz" şeklinde aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

 

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YORUMLAR 83
  • Misafir 1 dakika önce
    sanki çok uyuyorlardı da gümrük birliğine
  • Misafir 5 dakika önce
    Multecileri gonderirim dedi...gondermedi. Neyden korkuyor. Kimden korkuyor.
  • Misafir 6 dakika önce
    Gümrük birligi ant.aleyhimize isleyen bir antlasmadir Zaten...Bu antlasmayi T.C devleti imzamamaliydi ya da iptal edilmeliydi....
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