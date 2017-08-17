Hindistan'da sokaklarda görülen mavi köpekler dikkat çekiyor.

Kasadi Nehri’nden su içtikten sonra kürklerinin beyaz bölgelerinin maviye döndüğü tespit edilen köpeklerin, endüstriyel atıklardan zehirlenmiş olabileceğinden şüphe ediliyor.

Kirlilik oranı olması gereken seviyeden 13 kat daha fazla seviyeye çıkan Kasadi Nehri'nde, köpeklerin nehir etrafında yiyecek ararken nehrin suyundan içtikleri ve renklerinin değiştiği tahmin ediliyor.

Hayvan hakları savunucuları tarafından çevredeki fabrika atıklarının nehre karıştığı tespit edilirken, Mumbai sakinleri nehirdeki kirlilik seviyesinin azaltılması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

5 KÖPEK TESPİT ETTİK

Mumbai Hayvan hakları savunucularından Arati Chauhan, “Köpeklerin kürklerindeki beyaz yerlerin maviye dönmesi hepimizi şoke etti. Şimdiye kadar mavi renkli 5 köpek tespit ettik. Bunun üzerine kirlilik kontrol kurulu ile, bu bölgedeki fabrikaları incelemeye almaları konusunda iletişime geçtik” dedi.

Hindistan basınında yer alan haberde ise, yerel yönetimin sorunun üzerine eğileceği ve bölgede su kalitesi kontrolü yapılmaya başlandığını belirtti.

Maharashtra Kirlilik Kontrol Kurulu üyesi Anil Mohekar ise, "atıkları suya bırakmanın yasadışı olduğunu ve sorumlu kişilerin cezalandırılacağının sözünü verdiğini" söyledi.