13 yıl önce kaybettiği evlilik yüzüğü ile buluşması ise dünya çapında haber oldu. Yüzük tarladan taze koparılan bir havuca takılı halde bulundu. Geçen yıllar içinde toprak altında kalan yüzük içinde filizlenen bir havuç sayesinde yeniden günyüzüne çıkmıştı.

Pazartesi günü ise tarlada havuçları toplamaya çıkan oğlunun eşi, havucu yıkarken yüzükle karşılaştığını anlattı. Aynı zamanda yüzüğü bulmakla kalmadı, Mary Grams'in 13 yıllık sırrını da ortaya çıkardı. Çünkü Mary, yüzüğünü kaybettiğini oğlu dışında kimseye söylememiş, yerine küçük bir yüzük almıştı.

Grams, aile mirası olan yüzüğü artık takmayı düşünmediğini, bir kasada saklayacağını açıkladı.

Mary Grams

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