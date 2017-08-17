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Yüzüğünü 13 yıl sonra havuca takılı buldu
DÜNYA

Kaybettiği yüzüğünü 13 yıl sonra havucun üzerinde buldu

Kanadalı 84 yaşındaki Mary Grams, yıllar önce tarlada düşürdüğü, 1950'den beri taktığı güzeller güzeli nişan yüzüğünü kaybetmiş, onun yerine kendisine daha basit bir yüzük almıştı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:32:59 Güncelleme: 11:37:52 HABERTURK.COM

13 yıl önce kaybettiği evlilik yüzüğü ile buluşması ise dünya çapında haber oldu. Yüzük tarladan taze koparılan bir havuca takılı halde bulundu. Geçen yıllar içinde toprak altında kalan yüzük içinde filizlenen bir havuç sayesinde yeniden günyüzüne çıkmıştı.

Pazartesi günü ise tarlada havuçları toplamaya çıkan oğlunun eşi, havucu yıkarken yüzükle karşılaştığını anlattı. Aynı zamanda yüzüğü bulmakla kalmadı, Mary Grams'in 13 yıllık sırrını da ortaya çıkardı. Çünkü Mary, yüzüğünü kaybettiğini oğlu dışında kimseye söylememiş, yerine küçük bir yüzük almıştı.

Grams, aile mirası olan yüzüğü artık takmayı düşünmediğini, bir kasada saklayacağını açıkladı.

  • Mary Grams
  • havuç
  • yüzük
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