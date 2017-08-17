İspanya'nın Barcelona kentinde DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda en az 13 kişi ölürken, 100 kişi de hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barceleno'daki terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barceleno'daki terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili olarak İspanya Kralı 6. Felipe'ye gönderdiği taziye mesajında, olayda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.



Başbakan Binali Yıldırım: İnsanlığı hedef alan her türlü alçak saldırıyı kınıyoruz.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI KINADI

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 17, 2017

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör saldırısını kınıyoruz



DONALD TRUMP: YARDIM İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ



"Amerika Birleşik Devletleri olarak İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleşen saldırıyı kınıyoruz. Yardım etmek için gereken neyse yapacağız. Güçlü kalın, sizi seviyoruz"



OBAMA: ABD İSPANYOL DOSTLARIMIZIN YANINDA



"Michelle ve ben Barcelona'daki kurbanları ve ailelerini düşünüyoruz. Amerikalılar her zaman İspanyol dostlarımızın yanında yer alacak."



İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısıyla ilgili, "İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenenlerle." ifadesini kullandı.

Barcelona kent merkezindeki ünlü Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından İtalya ve Malta'dan İspanya'ya destek mesajları geldi.

İtalya Başbakanı Gentiloni, Twitter'daki hesabından "Dost ve güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz, saldırıdan etkilenenlerle." mesajını paylaştı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı da İtalyan turistlerin sıklıkla gittiği yerlerden olan Barcelona'da yaşanan terör saldırısından vatandaşlarının etkilenmiş olma ihtimaline karşı kriz masası oluşturdu.

Öte yandan Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter'dan "Barcelona'nın yanındayız." paylaşımında bulunarak, terör mağduru kente desteğini iletti.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, kalabalığın arasına dalan beyaz renkteki minibüsün turistik caddeye 80 kilometre hızla girdiği ve çok sayıda kişiyi etkilemek için caddede zikzaklar çizerek ilerlediği ifade edildi.



MACRON: YANINIZDAYIZ



"Bütün Fransa'nın düşüncesi ve dayanışması Barcelona'daki trajik saldırının kurbanları için. Bir ve kararlı olmalıyız. #Barcelona ile dayanışma. Biz yanınızdayız."





— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 17, 2017

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Barcelona'daki korkunç saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim etkilenen herkesele birlikte, Teröre karşı mücadelede birlikteyiz." dedi.