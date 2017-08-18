Barcelona'nın La Rambla bölgesindeki saldırının ardından ikinci bir terör saldırısı, Barselona'dan yaklaşık 120 km uzaklıkta bir kıyı kasabası olan Cambrils'de gerçekleşti.

Bir araç Cambrils bölgesindeki sahil yolunda yayaların üzerine araç sürdü.

Polis, saldırganlardan bazılarının patlayıcı kemerlere benzeyen şeyleri giydiklerini ve "Cambrils'teki teröristlerin vurularak öldürüldükleri ve Barselona'daki terör saldırısıyla bağlantılı olabileceği" söyledi. Cambrils'teki saldırının 'terör saldırısı' olduğunu ve saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Saldırganların Barcelona kentindeki saldırı ile ilgileri olduğu kaydedildi. Katalan polisi sözcüsü, Cambrils'te düzenlenen operasyonda 5 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Olayda 6 sivil ve 1 polis memuru yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; Polis, öldürülen kişilerin Barcelonadaki saldırı ve Alcanar kentinde akşam saatlerinde bir evde yaşanan patlamayla bağlantıları olduğu varsayımı üzerinde durduklarını ifade etti.

Ayrıca şüphelilerin üstünde intihar yeleği bulunup bulunmadığının araştırıldığı ve kontrollü patlatma yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Barcelonanın yaklaşık 200 kilometre güneyinde Alcanar kentinde bir evdeki patlamada bir kişi ölmüş, polis, patlamanın Barcelona saldırısıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.

Barcelona'da dün bir minibüs kalabalığın arasına dalmıştı, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti.