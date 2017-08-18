21 Ağustos Pazartesi günü tüm Kuzey Amerika'da tam güneş tutulması görülecek. Güzergah üzerindeki herkes doğanın en göz alıcı sahnelerinden birine şahitlik edebilecek. Ay'ın Güneş'i ve incecik atmosferini kaplayacağı an, Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlenebilecek.

Güzergahın dışında kalan gözlemciler ise parçalı bir tutulma izleyebilecek. NASA, bu harikulade olaya rehberlik etmek için bir web sitesi kurdu. NASA kaynakları, tüm ülkeden etkinlikleri, yayınları buradan paylaşacak.

ABD'de bir sonraki tam güneş tutulması 2023 yılında izlenebilecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam güneş tutulmalarında, tam tutulma anına çok yakınlaşıldığında, ışıkkürenin son ışıkları bize ulaşır. Bu ışık, karanlık diskin kenarında tıpkı bir elmas gibi ışıldar. Bu nedenle, bu parlamaya "elmas halkası" denir. Elmas halkası, tam tutulmanın başlangıcından hemen önce ve bitişinden hemen sonra gözlenebilir. Tam tutulma sırasında, taç katmanından daha parlak olan renkküre de belirgin hale gelir. Burada, Güneş yüzeyinin etkinliğine bağlı olarak Güneş parlamaları olabilir.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

21 Ağustos'ta gerçekleşecek olan "Tam Güneş tutulması" Türkiye'den gözükmeyecek. Ülkemiz, 21 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Halkalı Güneş Tutulmasını ise parçalı tutulma olarak izleyebilecek.