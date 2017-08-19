Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ortega'nın Venezuela'nın kuzeyindeki Hollanda Krallığına bağlı Aruba adasından özel bir uçakla Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya ulaştığı duyuruldu.
Açıklamada, Luisa Ortega Diaz'ın Kolombiya'ya iltica başvurusunda bulunduğu kaydedilirken, Ortega'nın ülkeye milletvekili olan eşi German Ferrer'le birlikte gittiği bilgisi paylaşıldı.
Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.
Daha önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının yanında yer almıştı.
Ortega, görevden alınmadan önce ülkede 30 Temmuz'da yapılan Kurucu Meclis seçimlerine teknik destek sağlayan şirket yetkilisinin sonuçlarla oynandığına dair iddialarının ardından olayın soruşturulması için 2 savcı görevlendirdiğini açıklamıştı.