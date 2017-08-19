ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İspanya İçişleri Bakanlığı: DEAŞ hücrelerini çökerttik!
DÜNYA

İspanya İçişleri Bakanı: DEAŞ hücrelerini çökerttik

Barcelona ve Cambrils'te düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantısı olan hücrelerin çökertildiği açıklandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:11:04 Güncelleme: 16:01:37 HABERTURK.COM

İspanya İçişleri Bakanlığı, " Barcelona ve Cambrils'teki terör saldırılarını gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ hücrelerinin tamamen çökertildiğini" açıkladı.

İspanya'da Perşembe günü yaşanan saldırının ardından terör operasyonlarına ağırlık verilmişti. İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido bugün düzenlediği basın toplantısında, terör hücrelerinin çökertildiğini söyledi. Kaçak zanlılara ilişkin açıklama yapmayan Zoido, "Tüm hücrelerin yok edildiğini söyleyebiliriz" dedi.

İspanya'da güvenlik seviyesinin alarmda kalmaya devam edeceğini dile getiren Zoido, turist bölgeleri ve kalabalık alanlarda güvenliğin arttırıldığını sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER