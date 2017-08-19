İspanya İçişleri Bakanı: DEAŞ hücrelerini çökerttik

İspanya İçişleri Bakanlığı, " Barcelona ve Cambrils'teki terör saldırılarını gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ hücrelerinin tamamen çökertildiğini" açıkladı.
İspanya'da Perşembe günü yaşanan saldırının ardından terör operasyonlarına ağırlık verilmişti. İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido bugün düzenlediği basın toplantısında, terör hücrelerinin çökertildiğini söyledi. Kaçak zanlılara ilişkin açıklama yapmayan Zoido, "Tüm hücrelerin yok edildiğini söyleyebiliriz" dedi.
İspanya'da güvenlik seviyesinin alarmda kalmaya devam edeceğini dile getiren Zoido, turist bölgeleri ve kalabalık alanlarda güvenliğin arttırıldığını sözlerine ekledi.
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