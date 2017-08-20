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DÜNYA

ABD'li insan hakları savunucusu ve komedyen Dick Gregory hayatını kaybetti

İnsan hakları savunucusu ve komedyen Dick Gregory, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu

20 Ağustos 2017 Pazar, 11:19:59 Güncelleme: 11:23:04 İHA

ABD'li insan hakları savunucusu ve komedyen Dick Gregory 84 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li insan hakları savunucusu ve komedyen Dick Gregory'nin ölümünü ailesi "büyük üzüntü" yazarak sosyal medya hesabından duyurdu. Gregory'nin, bilinmeyen bir hastalıktan Washington'da bir hastanede öldüğü belirtildi.

Gregory'nin oğlu Christian Instagram hesabında "Bu gece Gregory ailesinin babası, komedi efsanesi ve insan hakları savunucusu Washington'da hayatını kaybetti. Büyük üzüntü içerisindeyiz" yazısını paylaştı.

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