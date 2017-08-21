Katar Sivil Havacılık Otoritesi, Katarlı hacıların Cidde'ye nakli için Suudi Arabistan Havayollarına izin vermediği yönündeki haberleri yalanladı.

Sivil Havacılık Otoritesinden bir yetkili tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Havayollarının Katarlı hacıların nakli için talepte bulunduğunu ve kendilerinin de bu konuyla ilgili Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığıyla koordinasyon kurulacağı bilgisini karşı tarafa ilettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü Salih el-Casir daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Katar makamlarının Doha'daki Uluslararası Hamed Havalimanına iniş izni vermemesi nedeniyle Katarlı hacıların nakli için düzenlenecek seferlerin gerçekleştirilemediğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu geçen perşembe, Katarlı hacı adaylarının Doha'dan Cidde'ye nakli için 7 sefer düzenleneceğini bildirmişti.

Riyad yönetimi, geçen çarşamba da Katarlı hacı adaylarının önceden elektronik izin almadan kara ve havayoluyla ülkeye girebileceklerini, masraflarının ise Kral Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanacağını duyurmuştu.