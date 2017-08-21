ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
rusya
DÜNYA

Rusya, Deyr El Zor'da 200 DEAŞ'lı teröristi öldürdü!

Rusya, Deyr Ez Zor'da 200 DEAŞ'lı teröristi öldürdü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Deyr Ez Zor'a giden 200 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:27:37 Güncelleme: 11:32:04 Reuters

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Deyr ez Zor kentine gitmekte olan DEAŞ'lı teröristlere ateş açarak 200'den fazla militanı öldürdüğünü açıkladı.

Rus ajanslarının bugün bakanlık açıklamasına dayanarak verdikleri habere göre, saldırıda DEAŞ'lı teröristlere ait çok miktarda malzeme de tahrip edildi. Ancak olayın ne zaman olduğu belirtilmedi.

Bakanlık, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye ordusu ve Rus hava kuvvetlerinin saldırıları karşısında güney bölgesini terk etmek zorunda kaldığı Rakka vilayetindeki güçlerini Deyr el Zor'a yönelttiğini söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER