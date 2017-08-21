Rusya, Deyr Ez Zor'da 200 DEAŞ'lı teröristi öldürdü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Deyr ez Zor kentine gitmekte olan DEAŞ'lı teröristlere ateş açarak 200'den fazla militanı öldürdüğünü açıkladı.



Rus ajanslarının bugün bakanlık açıklamasına dayanarak verdikleri habere göre, saldırıda DEAŞ'lı teröristlere ait çok miktarda malzeme de tahrip edildi. Ancak olayın ne zaman olduğu belirtilmedi.

Bakanlık, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye ordusu ve Rus hava kuvvetlerinin saldırıları karşısında güney bölgesini terk etmek zorunda kaldığı Rakka vilayetindeki güçlerini Deyr el Zor'a yönelttiğini söyledi.