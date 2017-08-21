ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2016'da sürpriz bir şekilde seçimleri kazandıktan sonra 20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Trump, Oval Ovis'teki görevi devraldıktan 8 gün sonra, 28 Ocak'ta, tüm dünyanın merakla beklediği görüşme gerçekleşmiş, çiçeği burnunda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda ikili ilişkileri değerlendirmişti.

O telefon görüşmesi uluslararası ajanslara son dakika koduyla düşerken, ertesi gün Associated Press ve Reuters, Oval Ofis'te o görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı abonelerine servis etmişti.

Fotoğrafta Trump dışında, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, İletişim Direktörü Sean Spicer ve Baş Stratejist Steve Bannon yer alıyordu.

Aradan geçen 7 ayda Beyaz Saray, sayısız spekülasyonun adresi oldu. Trump'ın ekibi arasında anlaşmazlıklar olduğu ve birçok ismin birbirleriyle güç savaşı içerisinde olduğu yönündeki iddialar ABD medyasının sayfalarını süsledi.

Ve sonuç olarak o fotoğraftan geriye sadece seçimle işbaşına gelen Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence kaldı. ABD içerisinde çok güçlü bir muhalefetle karşı karşıya olan Donald Trump 7 ayda, kilit önemdeki ekibinde Flynn, Spicer, Priebus ve Bannon'ı kaybetti.

Charlottesville'de yaşananlar ve beraberinde gelen ırkçılık tartışmalarının ardından, Trump karşıtları Beyaz Saray'daki değişimin devam etmesi savunuyor. Bu değişim rüzgarının Trump'a veya Pence'e kadar uzanıp uzanmayacağı ile ilgili kesin bir şey söylemek ise henüz mümkün değil.