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21 Ağustos Güneş tutulması
DÜNYA

Tam güneş tutulmasına ABD'de büyük ilgi

Güneş tutulmasına Trump damga vurdu

Merakla beklenen, 21 Ağustos tam güneş tutulması ABD'de gözlemlenirken, milyonlarca insan tutulmayı ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) canlı yayınından takip etti

22 Ağustos 2017 Salı, 09:25:46 Güncelleme: 09:49:57 DHA

Kuzey Amerika'da gözlemlenen tam güneş tutulması üç dakika sürdü. ABD yerel saatiyle 10.15'te Oregon eyaletinin Newport şehrinden gözlemlenmeye başlayan güneş tutulması, ABD'de son olarak bundan 38 yıl önce gerçekleşmişti.

NASA, tam güneş tutulması başladığında NASA Moon (NASA Ay) Twitter hesabından, NASA Sun'ı (NASA Güneş) engelleyerek, "Hahaha, Güneş'i engelledim. Ay için yol açın" diyerek şaka yaptı. Tutulmanın ardındansa, "Güneş parlasın! Güneş'i artık ne gökyüzünde ne Twitter'da engellemiyorum" dedi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da güneş tutulmasını Beyaz Saray'dan eşi ve oğluyla birlikte izledi. Bir ara tutulmaya çıplak gözle bakan Trump ise yine sosyal medyada alay konusu oldu. 



Ayrıca bundan sonraki tam güneş tutulması ise Türkiye'den 20 Nisan 2060'da gözlemlenebilecek.

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  • donald trump
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