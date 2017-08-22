Güneş tutulmasına Trump damga vurdu

Kuzey Amerika'da gözlemlenen tam güneş tutulması üç dakika sürdü. ABD yerel saatiyle 10.15'te Oregon eyaletinin Newport şehrinden gözlemlenmeye başlayan güneş tutulması, ABD'de son olarak bundan 38 yıl önce gerçekleşmişti.

NASA, tam güneş tutulması başladığında NASA Moon (NASA Ay) Twitter hesabından, NASA Sun'ı (NASA Güneş) engelleyerek, "Hahaha, Güneş'i engelledim. Ay için yol açın" diyerek şaka yaptı. Tutulmanın ardındansa, "Güneş parlasın! Güneş'i artık ne gökyüzünde ne Twitter'da engellemiyorum" dedi.

— NASA Moon (@NASAMoon) August 21, 2017

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da güneş tutulmasını Beyaz Saray'dan eşi ve oğluyla birlikte izledi. Bir ara tutulmaya çıplak gözle bakan Trump ise yine sosyal medyada alay konusu oldu.

— New York Daily News (@NYDailyNews) August 21, 2017

güneş tutulması

21 Ağustos 2017 Güneş tutulması

donald trump

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Ayrıca bundan sonraki tam güneş tutulması ise Türkiye'den 20 Nisan 2060'da gözlemlenebilecek.