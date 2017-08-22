ABD'de silahlı saldırıya uğrayan yargıç, saldırganı vurdu!

ABD'nin Ohio eyaletinde adliyenin önünde silahlı saldırıya uğrayan yargıç, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

BBC'de yer alan habere göre, Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Fred Abdalla, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargıç Joseph Bruzzese Jr'e, Steubenville kentindeki adliye binasının önünde ateş açıldığını belirtti.

Yargıç ve saldırgan arasında çıkan çatışmada Bruzzese'nin ağır yaralandığını, saldırganın ise öldüğünü kaydeden Abdalla, "Saldırgan saatlerce yargıcın binaya gelmesini beklemiş. Bir yargıca adliyenin önünde ateş edilmesi beni derinden etkiledi. Bu yargıcımıza karşı bir pusu ve cinayet girişimidir. " dedi.

Saldırganı adliye binasına getiren aracın sürücüsünün gözaltına alındığını ancak sürücünün durumdan haberdar olmadığını iddia ettiğini kaydeden Abdalla, hem saldırgan hem de şoförün geçmişte hapis yattığını sözlerine ekledi.

Jefferson Bölgesi Savcısı Jane Hanlin de saldırganın, 2012'de ülkede tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen lise öğrencisi Ma'lik Richmond'un babası Nathaniel Richmond olduğunu açıkladı.

Yargıç Bruzzese'nin oğul Richmond'un davasıyla bir ilgisi olmadığını kaydeden Hanlin, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Hanlin, yargıcın olayın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını ve durumunun iyi olduğunu kaydetti.