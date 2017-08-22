Polise "İnsan eti yemekten bıktım" itirafında bulundu

Dava, sanıklardan birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise teslim olmasıyla açıldı. Karakolda sorgulanan sanık, polise bir insan eli ve bacağı gösterdi. Daha sonra bu kişinin Kwazulu Natal eyaletinde Rensburgdrift'te gösterdiği bir evde çok sayıda vücut parçası bulundu. İçlerinden biri geleneksel şifacı olan diğer 3 kişi de gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten polis, bölgede yakınları kaybolan kişilerden yardım istedi. Evde bulunan vücut parçalarının tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp uzmanlarından yardım istendi.

Escourt Emniyeti Sözcüsü, sanıkların daha büyük bir "yamyamlık çetesinin" parçası olabileceğini söyledi. Bu çetelerin organ mafyası, kadavra, diğer tıbbi alanlarda kullanım için hareket edebiliyor olduklarından şüphelenildi.

Sırt çantasında kesik baş

Durban'da bir ay önce de sırt çantasında insan kafası bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.

2001 yılında da ev yapımı silahla işlenen cinayette, polis cesedi bulduğunda ölen kişinin bedeninin bazı parçalarını yenmiş halde bulmuştu.

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