ABD Başkanı Trump, Şerif Joe Arpaio'nun Kore Savaşı'ndan bu yana 50 yıllık kamu hizmetine dikkat çekerek, Arpaio'nun ABD'lileri "suç ve yasadışı göç felaketlerinden" korumak için özveriyle çalıştığını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald J. Trump'ın, Arizona eyaletinin Maricopa İlçesi eski Şerifi Joe Arpaio'yu Başkanlık yetkilerini kullanarak affettiği duyuruldu. Açıklamada, "Altı aydır cezaevinde olan 85 yaşındaki Şerif Joe Arpaio, ulusumuza elli yıldan fazla takdire şayan hizmet verdikten sonra ABD Başkanı'nın affına layık birsi oldu" denildi.

Şerif Joe Arpaio, bir hakimin emrini ve göçmenler ile ilgili verilen bir emri reddettiği, kanunları uygulamadığı gerekçesiyle ceza almıştı.

"O BÜYÜK BİR AMERİKAN VATANSEVERİ"

Trump, Arpaio ile ilgili, "Yasa dışı göçle mücadelede çok şey yaptı. O büyük bir Amerikan vatanseveri. Ona olanları görmekten nefret ediyorum." şeklinde konuşurken "Yasa dışı göçle ilgili Şerif Joe'dan daha fazla şey yapmış olan yerel kolluk kuvveti var mı?" demişti.

2016 yılının Ocak ayında Donald Trump'a desteğini açıklayan Joe Arpaio'nun affı için ise Trump, "Hemen bunu yapabilirim, belki bu hafta başında. Bu konuyu ciddi olarak düşünüyorum." demişti.

DEVRİYE GEZEREK GÖÇMENLERİ YAKALIYORDU

2011'de göçmenleri yakalamak için devriye gezen ve Bölge Yargıcı Susan Bolton tarafından suçlu bulunan Arpaio karara rağmen 17 ay daha devriye gezerek göçmenleri yakalama konusunda çalışmalarına devam etmişti.

Arpaio'nun mahkumlara tavırları da sert bir dille eleştirilmişti. Mahkumlara, pembe iç çamaşırı giydirmek ve bulundukları ortamın sıcaklığını 100 Fahrenheit (37.7 derece)'nin üstüne çıkararak çöl ortamı yaratmak gibi birçok ünlü "taktiği" olan Arpaio, ayrıca kadın mahkumlara yönelik prangalı hapishaneleri hayata geçirmişti.

Eski Maricopa County Şerifi Joe Arpaio'nun 5 Ekim'de görülecek davada altı aya kadar hapis cezası alacağı öngörülürken 85 yaşında olması ve daha önce sabıkası olmamasından dolayı herhangi bir ceza almayabileceğini belirtiyor.