İngiltere'deki 'gizemli sis' 150 kişiyi hastanelik etti

CNN'in haberine göre polis bölgeya halkın giriş çıkışını kapatırken Ulusal Sağlık Servisi sözcüsü, "sise maruz kalan kişilerin gözlerinde ve boğazlarında enfeksiyon meydana geldiğini tespit ettiklerini" söyledi.

Yerel saatle 17'den sonra etkili olan sis bulutu ilk olarak Eastbourne ile Seaford bölgeleri arasında etkili oldu.

Sussex polisinin gece saatlerinde yaptığı açıklamaya göre "sisin kaybolmaya başladığı" belirtilirken İngiliz basınında çıkan haberlerde ise sis bulutunun "klor gazı" içerdiği iddia edildi.

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Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve ağır bir kimyasal silah olarak nitelendirilen "klor gazı" olma olasılığı üzerinde duran sağlık ekipleri, bunun sadece ihtimal olduğunu ve henüz kesinleşen bir durum olmadığını söyledi.