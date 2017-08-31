Rohingya Müslümanları: Türkiye bu soykırımı durdurabilir

Onlar dünyanın en büyük “vatansız” azınlığı. Çocukları için çıkaracakları kimlik kartı, kaçmak için pasaport, haklarını arayacakları bir mahkeme... 60 yıldır hepsinden yoksunlar. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşayan Rohingya Müslümanları için hayat böyle. Yıllardır radikal Budistlerin ve ordunun saldırısı altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Bölgede özellikle son yıllarda tırmanan gerilim, geçen cuma günü bir kez daha çatışmaya döndü. Geçen yıl kurulan “Rohingya Kurtuluş Ordusu” 30 karakola saldırı düzenledi, ordu bölgede operasyon başlattı. Her çatışmada olduğu gibi, bir kez daha en büyük bedeli siviller ödedi, ödüyor. En az 3 bin Rohingya Müslümanı hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak, bölgede yaşanan insanlık dramını yıllardır Arakanlıların sesi olan Rohingya Konseyi’ne sordu. Hollanda merkezli konseyin başkanı Dr. Hla Kyaw ve sözcüsü Dr. Anita Schug, telefonla soruları yanıtladı. Dr. Schug, yaşananları anlatırken çoğu zaman gözyaşlarına hâkim olamadı. Rohingya halkının dramına gelin hep birlikte kulak verelim...

Bölgedeki son durumu anlatabilir misiniz?

Dr. Kyaw: Çok korkunç. Bütün Arakan’da güvenlik güçleri ve aşırıcı Budistler Rohingya köylerini yakıyor. Büyük göç dalgaları yaşanıyor. Yangınları söndürmeye giden Müslümanlara da ateş açıyorlar.

Dr. Schug: Ordu şiddetin boyutunu artırıyor. Neredeyse her gün 20 köyü yakıyorlar. Annemin köyünü de yerle bir etmişler. Teyzelerim oradaydı, ne haldeler bilmiyorum. Her geçen gün bölgeden haber almak da zorlaşıyor çünkü Myanmar yönetimi telefon hatlarını kesiyor.

‘PALALARLA SALDIRIP ROKET VE MAYINLA PUSU KURUYORLAR’

Hayatını kaybedenler ve yaralılarla ilgili size gelen son bilgi ne?

Dr. Kyaw: Kesin rakamı bilmek mümkün değil. Daha önce açıklamıştık, çatışmalar başladığından beri 2 bin ila 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Ama bu rakam da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü önceki gün sadece Buthidaung bölgesindeki birkaç köyde yaklaşık 1500 kişinin katledildiği haberini aldık. Sadece 400 kişi hayatta kalmış. Kalanları canlı canlı yakmışlar.