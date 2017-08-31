Mafyadan alınıp sığınmacılara verilecek

İtalya'da Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, mafyanın elinden alınarak el konulmuş binaların sığınmacılara tahsis edilmesinin yerel makamlarca görüşüldüğünü duyurdu.

Raggi, bu çerçevede ilk etapta 200 bin binanın 31 Ekim itibariyla sığınmacılara tahsisinin öngörüldüğünü belirtti. Raggi iletisinde polisin sığınmacılara salı günü yapmış olduğu müdahaleyi de savundu ve 'yasadışı yerleşimlerin tolore edilemeyeceğini' söyledi.

Polisler geçen hafta çoğunlukla Eritre ve Etiyopyalıların kaldığı evleri basmış, sığınmacılara karşı tazyikli su kullanmıştı. Konu İtalyan basınını tüm hafta boyunca işgal ederken polisin ve yetkililerin tutumu eleştirilmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de İtalyan makamlarının sığınmacıları, kendilerine kalacak yer tahsis etmeksizin tahliye etmesini kınamıştı.

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