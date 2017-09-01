Putin, Müslümanlar'ın Kurban Bayramı'nı kutladı

"Müslümanların kutsal yerlere yaptıkları haccın sonuna gelindiğini söyleyen bu bayramın, yüzlerce yıllık geleneklere dayanan, güçlü manevi kökleri olan ve Rusya'daki Müslümanları birleştiren çok özel yanları var.

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 1, 2017

Müslümanların bütünlüğü, dinlerarası diyaloğun ve ülkemizin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu potansiyelin, toplumda barış ve uzlaşı için nasıl kullanıldığını görmek çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.