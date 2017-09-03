Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 73 bine yükseldiğini bildirdi.
BMMYK'nın Bangladeşteki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustostan bu yana 73 bin sivilin Bangladeş'e geçtiğini söyledi.
Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.
On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya çalışırken siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.
Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.
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