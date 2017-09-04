Arakan nüfusunun çoğunluğu, Rohingya Müslümanları ile Budist Rakhineler'den oluşmakta... 950 yıl önce Pagan bir Krallık kurulan Myanmar'a, Hindistan ve Çin'e yakın olması nedeniyle Budizm gelmiştir. Bengal Körfezi'nde batan bir gemiden kurtulan Müslüman tüccarlar vasıtasıyla islamiyetin yayıldığı bölgede, 1430 yılında Arakan İslam Devleti kurulmuş, ilk sultanı da Süleyman Şah olmuştur. Uzun yıllar Avrupa ülkeleriyle ticaretin sürdürüldüğü Arakan ekonomik bakımdan oldukça güçlenmişti. Daha sonra İngiltere, bölgeye girmiş, bir müddet sonra da Burma Sultanlığı'na bırakmıştır. Siyasi iktidarı kaybeden Müslümanlar, Budist krallık tarafından yönetildi, bununla birlikte şiddetler artmaya başladı. Budistler, askerlerden aldıkları destekle Müslümanları katliama girişti.

Son zamanlarda Müslümanlar üzerindeki şiddetin arttığı, Burma adıyla da bilinen Myanmar, Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ülkesidir. Müslümanlar'ın zülme uğradığı Arakan ise, Myanmar'ın 7 eyaletinden biri. Çoğu krallığa ev sahipliği yapan eyalette, zulüm ve sürgünler nedeniyle nüfus da giderek azalmakta... 52 milyonluk ülkenin yüzde 89’u Budistlerden oluşuyor, Müslümanlar yüzde 4 civarında.

KATLİAMLAR NASIL BAŞLADI?

1942 yılında gerçekleşen ilk katliamda 150 bin Müslüman'ın öldüğü tahmin ediliyor.

1885’ten sonra İngiltere işgal ordusu altında yaşayan, 1948’de bağımsızlığını kazanan Burma, 1962 yılında askeri darbeyle iktidara gelen komünist General Ne Win'in yönetimine geçmesiyle, sosyalist tek partili sivil-askeri yönetim 1989’da ülkenin adını Myanmar Birliği Cumhuriyeti olarak değiştirir. General Ne Win, Arakanlı Müslümanları yok etmek için devletin tüm imkanları kullandı. Başkanlık süresi boyunca, 20 bin kadar Müslüman öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi, evler, camiler, okullar yıkıldı. 1984 yılında da, Arakanlı Müslümanlar'ı tanımadıklarını açıkladılar. 1992 yılında 200 bin kişi Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Bundan sonra artarak devam eden şiddet eylemleri, Arakan Müslümanlarını ülkeden kaçarak başka ülkelere sığınmaya itti. Ancak, bu süreçte de deniz yolunda sayıları bile bilinmeyecek kadar çok kayıp verildi, sığındıkları ülkelerin ekonomik durumlarının kötü olması barınma sorununu ortaya çıkardı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, yarıya yakını Müslüman olmak üzere, bugün dünyanın her yerinde 60 milyon civarı mülteci bulunuyor. Dört yıldır yaşanan Suriye'deki olaylardan sonra, Amerika mültecilerin yalnızca 2 binini aldı.

969 HAREKETİ NEDİR?

"Buda'nın oğlu" iddiasıyla da destek gören aşırılıkçı Budist rahip Aşin Wirathu önderliğinde kurulan "969 Hareketi", Budist kültürünü korumak için başlatılmış, din ve ırk ayrımı yapmadıkları için Müslümanların kendileri hakkında büyük planları olduğunu, bunu engellemek adına bu hareketi başlattıklarını söylüyorlar. Wirathu dünyadaki terör olaylarının kaynağı olarak

da Müslümanları gösteriyor.

Müslümanların Budistlere karşı işlediği her türlü suç, orantısız bir biçimde bütün Müslümanlara yönelik girişimlerine neden oluyor. Ayrıca evlilik, iş, okul hayatı gibi konularda da özgürlükleri kısıtlanmış durumda. 135 etnik grubun olduğu Myanmar'da, hükümet Rohingya Müslümanlarını reddederek, hiçbir sosyal tanımıyor ve aslında Rohingya Müslümanlarının İngiliz sömürgesi döneminde Bengladeş’ten getirilen Bengalliler oldukları konusunda ısrar ediyor.