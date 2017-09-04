Fransa'daki festivale yıldırım düştü: 15 yaralı

Bölgesel konsey, arasında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını, 60 yaşlarındaki bir kadınla 44 yaşındaki bir erkeğin doğrudan yıldırım çarpması ve yanığa maruz kaldığını, durumlarının ciddi olduğunu belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılmadan önce ilk müdahale yapıldı.

Dün Facebook'ta Festival sayfasından yapılan açıklamada, "Festival davetlilerimize bu gece hiç şenlik olmayacağını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Öğleden sonra yaşanan şiddetli fırtınanın ardından festival iptal edildi. Gerçekten üzgünüz ve mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz." denildi.

le Vieux Canal

fransa

Azerailles

yıldırım