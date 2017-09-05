Reuters'in haberine göre, Kremlin sözcüsü Dmitry, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile Kuzey Kore'deki krizi konuşmak için Çarşamba günü buluşacağını

belirtti.



İki lider, Rusya'da düzenlenecek Vladivostok 2017 Doğu Ekonomik Forumunda, Pyongyang'ın nükleer silahları ve Kore Yarımadasını sarsan testlerinin yarattığı uluslararası kaygılar hakkında görüşecekler.

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