Lady Diana'nın ruhuyla röportaj yaptığını iddia etti: İslamı tercih ediyorum

Japonya’da ruhani lider olarak tanınan ve insanlara daha fazla mutluluk verme "Happy Science (Mutluluk Bilimi)" isimli öğretiyi yayan Ryuho Okawa, Prenses Diana’nın ruhuyla röportaj yaptığını söyledi.

Yaptığı röportajı kitap haline getiren Okawa, kitaba "Prenses Diana ile Ruhsal Röportaj / Ölümünden 20 yıl sonra gelen mesajlar" ismini verdi. Okawa soru cevap serisini yönlendirenin Prenses Diana olduğunu belirtiyor.

Okawa: Siz Prenses Diana Mısınız?

Diana: Evet.

Okawa: Sizi Happy Science’ın Uluslararası bölümünden davet ediyorum. Bizimle konuşur musun?

Okawa: Kocanı affedebilir misin?

Diana: Hayır, kesinlikle hayır, hayır, hayır, ondan nefret ediyorum, onun bir şeytan olduğunu düşünüyorum.

Okawa, Diana’ya kazadan bahsediyor.

Okawa: Aslında 20 yıl önce Paris’te bir araba kazasında öldün.

Diana: Kaza mı? Oh...

Okawa: Evet, durumu hatırlıyor musun? Bize kazadan bahseder misin?

Diana: Araba kazası, bir trafik kazası geçirdim ve ben hastaneye taşındım, bundan sonra uyuyorum, uyuyorum, uyuyorum, uyuyorum, ama yine de yaşıyorum.

Okawa: Kraliçe Elizabeth hakkında ne düşünüyorsun?

Diana: Hangisi?

Okawa: Prens Charles’ın annesi.

Diana: Ah, Elizabeth, Hmm... Belki de harika bir anne... Ama o son kişi, İngiltere’nin son ışığı.

Isono: Prens William’ın İngiltere Kralı olmasını ummuyor musun?

Diana: İngiltere’nin başka bir devrim yaşayacağından korkuyorum, bu yüzden kraliyet ailesinin sonsuza kadar devam edeceğini düşünmüyorum.

Diana: Benim trajedim bir dönüm noktası oldu. Gerçek yok, sevgi yok, sadakat yok. Konulara bir zorunluluk yok, bu sebeple biraz farklı hissediyorum. Belki de İslamiyet'i seçmemin nedeni budur.

Charles ile İlgili

Diana: Gerçek güzelliği merak ediyorum. Zihnin güzelliği, kalbinin güzelliğinden geliyorsa doğrudur. Fakat sadece erkeklerin aklını çelmek içinse bu gerçek güzellik değildir. Kocam ilk başlarda beni sevdi, ama evlendikten sonra sevmedi çünkü güzelliğim onun aksesuarı anlamına geliyordu. Bu sebeple beni sadece güzel bir hanımefendi olarak görmek, bir prensin dünyadaki güzelliği elde edebileceği gerçeğinden gurur duymak istedi.

Diana’nın öldürülüp öldürülmediğine ilişkin hakkında çıkan iddialar sorulduğunda, röportajın karanlık bir hal aldığından söz ediliyor.

Diana: Emin değilim ama bir çeşit şeytani kasıt hissettim. Belki gizli servis ya da... Birileri boşandıktan sonra hayatıma son vermeyi amaçlıyordu. Charles’tan ya da... Ölüm için bazı aracılar gönderebilir.

Ölümü Üzerine

Ekip tarafından Diana’ya öldüğü ve bir hayalet olduğu söylendiğinde tepkisi şu yönde oldu.

Diana: Hayır, Cennet hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır hayır Hayır Hayır Hayır. Hayaletleri sevmiyorum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, bu bir rüya, rüya, rüya, kötü rüya, kötü rüya. İngiltere’de elbette bir mezarım var, ama o mezarda yaşamıyorum. Yani, ölenler yerin altında yatıyorlar, ama elbette ben orada değilim. 20 yıl önce öldüğümü söylüyorsunuz, ancak varlığımın ne olduğunu anlayamıyorum. Ben kimim? Ben neyim? Nasıl yaşamalıyım? Sadece rüya mı görüyorum yoksa ölü bir insan gibi yatıyor muyum? Lütfen bana yol gösterin.

Ryuho Okawa

Lady Diana

Happy Science

Prenses Diana ile Ruhsal Röportaj