İHA'nın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Vladivostok kentine gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile basın toplantısı düzenledi.

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada krizin çözülmesi için müzakere çağrısında bulundu. Kuzey Kore krizinin yalnızca yaptırım ve yalnızlaştırarak çözülmeyeceğini vurgulayan Rus lider, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı, BM kararlarının açıkça ihlalidir " dedi.

Güney Kore lideri ise, Kuzey Kore sorununun çözümünün Doğu Asya için öncelik olduğunu ifade ederek, Rusya'nın Güney Kore'nin çabalarını desteklediğini sözlerine ekledi.