Büyük umutlarla başlayan Tinder buluşması tuvalette son buldu

İngiltere'nin Bristol kentinde yemek yedikten sonra, şarap içip film izlemek için eve giden iki genç, ilerleyen saatlerde itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldı.
Liam Smith'in evine giden kadın, tuvalette sifonun çalışmaması üzerine paniğe kapılarak dışkısını camdan dışarı atmak istedi. Fakat dışkı, bahçeye değil, tuvalet camının dışında yer alan ve açılmayan iki camın arasına düştü. Camların arasında kalan dışkıyı almaya çalışan kadın burada sıkıştı. Evine davet ettiği kadını kurtarmak için itfaiye çağırmak zorunda kalan Liam Smith'in hikayesi, yaklaşık bin 300 TL tutan cam masrafını karşılayabilmek için kurduğu Crowdfunding sitesinde gün yüzüne çıktı.
"Çok güzel bir akşam geçirdik. Ünlü bir tavuk restoranında tavuk yedik ve birkaç bira içtik. Sonra da şarap içip film izlemek için evime geldik. Tuvalete gittikten sonra yüzünde bir panik ifadesiyle geri geldi ve ne yaptığını anlattı. Tuvaletimin camının hemen arkasında bir çift cam daha bulunuyor. İşte fırlattığı dışkı, tam da bu camların arasına düşmüş. Önce bir çekiçle camı kırmayı düşündüm. Fakat camı kırmak yerine camların arasına kafasını ve kolunu sokup dışkıyı çıkarmak istedi.Dışkıyı çıkarmayı başardı ve bana verdi, ben de tuvalete attım. Ama camdan geri çıkmayı başaramadı. Endişelendim ve itfaiyeyi çağırdım." diye anlattı Smith.
Smith, banyosunun kurtarma operasyonu sırasında hasar görmesi hakkında "Şikayetçi değilim, sonuçta yapmaları gereken buydu. Doktora öğrencisi olduğum için pek param yok. Camı tamir ettirmek için gereken 300 sterlin benim aylık bütçemin önemli bir kısmı." dedi.
Smith, buluştuğu kadınla birlikte ekstra parayı biri itfaiyecileri destekleyen, diğeri de gelişmekte olan ülkelerde sifonlu tuvaletler inşa eden iki derneğe bağışlamaya karar verdiklerini söyledi.
Kötü geçen bu buluşmadan sonra, ikinci bir buluşma daha gerçekleştiren çiftin buluşması bu defa güzel geçmiş, ancak Liam ekliyor: "Güzel bir gece geçirdik, şirin biri ama onun aradığım kadın olup olmadığını bilmiyorum."
- tinder
- Liam Smith
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