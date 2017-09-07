Japon lider Abe, Putin'i mindere davet etti

Abe Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Bayanlar, baylar. Bildiğiniz üzere, Devlet Başkanı Putin'in ve Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa'nın judoda kara kuşağı var. Şu anda bu salonda da Olimpiyat Şampiyonu Yasuhiro Yamashita bulunuyor" ifadesini kullandı.



Abe: "Sayın Yamashita, size bir teklifim var. Japonya Judo Federasyonu üzerinden kara kuşak sahibi 2 devlet başkanını Japonya'ya davet eder misiniz? Devlet başkanlarıyla güzel bir judo şovu sunabilirsiniz. Benim kara kuşağım yok. Yaralanmak istemediğim için bu mükemmel şovu uzaktan izlemeyi tercih derim" dedi.

Şinzo Abe

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