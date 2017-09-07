Sarkozy'nin Fransa'sında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda negatif düşünce hakimdi. Fakat Macron dönemiyle birlikte Fransızlar için Türkiye'ye yaklaşım değişti

İrlanda İrlanda teorik olarak Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Ancak Dublin yönetimi son dönemde Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaşmasından duyduğu endişeyi paylaştı. İtalya, Malta, İspanya ve Portekiz Türkiye'nin Akdeniz'deki komşuları halen görüşmelerin ilerlemesinden yana tavır ortaya koyuyorlar. Portekiz, diğer ülkelerin AB üyeliklerine karşı sergilediği olumlu tavrı Türkiye için de ortaya koyarken, İspanya, Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkinin bölgedeki istikrar için kritik önemde olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin AB'deki üçüncü büyük ticari partneri olan İtalya da İspanya ile benzer bir duruş sergiliyor. Akdeniz ülkeleri ayrıca görüşmelerin kesilmesinin ters tepeceğini ve AB'nin fikir değiştirmesi durumunda yeniden başlamasının zor olacağını düşünüyor. Finlandiya ve İsveç İki Nordik ülkesi de Türkiye'nin AB üyeliğine destek oluyor. Finlandiya hükümeti bu konuda daha açık bir destek ortaya koyuyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini Bir diyalog olması her zaman faydalıdır. Türkiye’de insan hakları konusunda bazı sorunlar olduğunu biliyoruz ama ben müzakereleri durdurma taraftarı değilim Estonya, Letonya, Litvanya Türkiye'nin NATO'daki partnerlerinden olan üç Baltık ülkesi de Türkiye'yi özellikle güvenlik ve savunma alanında güvenilir bir partner olarak görüyor. Ancak üyelik için herkese uygulanan kuralların Türkiye için de uygulanması gerektiği yönünde bir duruş ortaya koyuyorlar. AB'nin dönem Başkanı Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser, "Türkiye göç krizi bağlamında olduğu gibi AB’nin vazgeçilmez bir partneri olduğunu düşünmemiz lazım. Türkiye bu bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktör. Aynı zamanda en güçlü ve askeri durumu en iyi olan NATO müttefiklerinden biridir. Dolayısıyla Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili tüm kararların çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili her şey stratejik ortaklık anlamında dikkatlice düşünülmelidir." diyerek ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili tavrını da ortaya koymuş oldu.





Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser: Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili tüm kararların çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini düşünüyorum