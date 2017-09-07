Alman vekiller Konya'daki NATO üssünü ziyaret edecek

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi nedeniyle tırmanan tansiyon, NATO'nun ziyaret formülüyle düşürülmeye çalışılıyor.

Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında, 8 Eylül Cuma günü Konya'daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.

Heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirilecek.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanısıra NATO'dan bazı yetkililer de bulunacak.

TÜRK YETKİLİLER KARŞILAYACAK

Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Almanya'da ordunun meclis tarafından denetleniyor olması nedeniyle özel bir sorumluluk taşıyan Alman milletvekilleri, NATO üssünde görev yapan Alman askerleriyle görüşerek, burada yapılan faaliyetler, askerlerin beklentileri gibi konularda bilgi alacak.



Konya'yı ziyaret edecek resmi heyette yer alan Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, NATO'nun AWACS misyonu çerçevesinde Konya'daki Alman askerlerinin görev yaptıkları koşulları yerinde gözlemleyeceklerini kaydetti.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Hellmich, "Federal Meclis milletvekillerinden oluşan heyetin Konya'ya NATO şemsiyesi altında gerçekleştireceği ziyaret, askerlerimizi her an ziyaret edebilmemiz gerektiği konusundaki haklılığımızı güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Federal Meclis'in, Alman Ordusu'nu (Bundeswehr) denetleme görevi kapsamında, yurtdışında görev yapan birlikleri de ziyaret etme, faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Hellmich, "Federal Meclis Başkanımız Norbert Lammert'in de açıkça ifade ettiği gibi, NATO kapsamındaki bir ziyaret, sahip olduğumuz ziyaret hakkını ikame edemez" görüşünü kaydetti.

Konya'da görev yapan askerleri ziyaret edecek heyette Hellmich'in yanısıra Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu'ndan milletvekilleri Henning Otte, Reinhard Brandl, Julia Obermeier, Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekilli Rainer Arnold, Yeşiller Partisi milletvekili Tobias Lindner ile Sol Partili milletvekili Alexander Neu yer alıyor.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye'nin Alman milletvekillerine, İncirlik ve Konya için ziyaret izni vermemesi, Ankara ile Berlin arasında son dönemde yaşanan gerginliklerin daha da büyümesine yol açmıştı.

Alman hükümeti, bu anlaşmazlıklar nedeniyle, IŞİD'e karşı mücadele eden koalisyon güçlerine destek vermek için İncirlik'te konuşlandırdığı birliklerini çekerek, bunları Ürdün'e nakletmişti.

Hükümet ayrıca, Konya'daki NATO üssüne ziyaret taleplerinin de olumsuz karşılanması üzerine anlaşmazlığın çözümü için NATO'yu harekete geçirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gerilimin aşılması için Türk ve Alman Hükümetleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, ziyaretin NATO çatısı altında planlanarak gerçekleştirilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı.





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