AB Dışişleri Bakanları'ndan Türkiye mesajı

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğinin gözardı edilmemesi ve AB'den uzaklaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye çok büyük ve hepimiz için stratejik olarak çok önemli bir ülke." dedi.

Johnson, Türkiye'nin doğru yolda ilerlemesi için çaba sarf etmek gerektiğini bildirdi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GÜÇLENİYOR"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde güçleniyor. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yönünde büyük bir iradesi var." diye konuştu.

Türkiye-AB arasındaki sığınmacı mutabakatının hala çok olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini vurgulayan Szijarto, "Türkiye ile stratejik bir ortaklık oluşturmak AB'nin temel çıkarları arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Szijarto, taraflar arasında karşılıklı saygıya dayanan ve "tahmin edilebilir" bir ilişki kurmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE YAKIN DURMASI ÖNEMLİ"

İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney, "AB'nin Türkiye'ye yakın durması önemli." diye konuştu.

Türkiye ile diyalog kanalının açık tutulması ve Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin devam etmesi gerektiğine değinen Coveney, Türkiye'de bazı değişikliklerin gözardı edilemeyeceğini vurguladı.

Coveney, "Ancak bu Türkiye'ye el uzatmaya devam etmemizi ve daha iyi ilişkiler inşa etmeye çalışmamızı engellememeli." dedi.

"TÜRK MUHATAPLARIMIZI DİNLEMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

İsveç Dışişleri Bakan Margot Wallström, INTERPOL kanallarının kullanımı ve Türkiye'deki bazı gözaltı süreçleriyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek, "Bu toplantı Türk muhataplarımızı dinlemek için iyi bir fırsat. Türkiye'de ne olup bittiğini ve ilişkilerimizi onlarla görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

"SADECE SIĞINMACI SORUNU VE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de Türkiye-AB ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiğini, müzakerelerin dondurulma aşamasına geldiğini belirtti.

Türkiye'ye insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik eleştiriler yönelten Reynders, "Türkiye-AB arasında sadece sığınmacı sorunu ve terörle mücadele alanında iş birliği devam ediyor." açıklamasında bulundu.