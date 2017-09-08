Evlenme teklifi etti, 'evet' yanıtı aldıktan sonra hayatını kaybetti

Sevgilisine evlenme teklifi etmek için Japonya'nın Okinawa şehrinde Irabu köprüsüne götüren adam, köprüde arabasını durdurarak kız arkadaşına evlenme teklifi etti, 'evet' cevabı alan adam, alkolün de etkisiyle köprünün 1.20 uzunluğundaki korkuluğunun diğer tarafına doğru zıpladı. Tutunamayan adam 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

Genç kız polisi aradı, 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından adamın cansız bedenine suyun içinde ulaşıldı. Yetkililer çiftin alkollü olduğunu bildirdi.

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Evlenme teklifi