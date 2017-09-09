Suudi Arabistan'dan Katar'a tepki

Suudi Arabistan'ın, Katar'ın "açık bir şekilde tutumunu ortaya koyuncaya kadar" diyalog seçeneğini devre dışı bıraktığı bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Dışişleri Bakanlığında görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "Riyad, aleni bir şekilde tutumunu ifade eden net bir açıklama yapıncaya kadar Doha yönetimi ile diyalog ve iletişimi devre dışı bıraktı."
Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine işaret eden yetkili, görüşmeyle ilgili Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan haberde Doha yönetiminin "gerçekleri saptırdığını" öne sürdü.
Söz konusu görüşmenin, 13 maddelik talep listesiyle ilgili dört ülkeyle diyalog talep eden Katar'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirten yetkili, "Görünen o ki Katar yönetimi diyalog konusunda ciddi değil ve daha önce izlediği reddedilen politikayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Katar Emiri Temim'in, Prens Muhammed'i telefonla arayarak Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü için tüm tarafların çıkarlarını güvence altına alacak şekilde diyalog masasına oturulması talebini ilettiğini duyurmuştu.
Prens Muhammed'in öneriyi memnuniyetle karşıladığı ifade edilen haberde, Riyad'ın krizin diğer tarafları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn ile mutabakata vardıktan sonra konuyla ilgili ayrıntıların açıklanacağı bilgisi verilmişti.
Katar resmi haber ajansı QNA da söz konusu görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından koordine edildiğini bildirmişti.
Haberde ayrıca Emir Temim'in, Prens Muhammed'in, "ülkelerin egemenliğinin çiğnenmemesi şartıyla üzerinde anlaşmazlık olan konuların görüşülmesi için birkaç temsilcinin görevlendirilmesi" talebini de kabul ettiği kaydedilmişti.
- Katar Emiri
- Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani
- suudi arabistan
- katar
- donald trump
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.