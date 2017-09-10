Dışişleri'nin seyahat uyarısına Merkel'den yanıt!

Başbakan Angela Merkel pazar günü yaptığı açıklamada, Türklerin güvenle Almanya'ya gelebileceğini söyledi.

Almanya'nın kuzeybatısındaki Delbrueck şehrinde katıldığı seçim toplantısında, "Çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum ki, bütün Türk vatandaşları buraya gelebilir" dedi.

Şansölye, "Burada hiçbir gazeteci gözaltına alınmadı ya da tutuklanmadı. Burada düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü hakim ve biz bununla gurur duyuyoruz " ifadelerini kullandı.

200 gündür Türkiye'de gözaltında tutulan Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'e dikkat çeken Merkel, "Hapiste kalmasının hiçbir gerekçesinin bulunmadığını düşünüyoruz." dedi.

Antalya Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Merkel, Berlin yönetiminin kararlı bir tepki göstereceğini ve Ankara ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilebileceğini söylemişti.

Alman gazeteci Deniz Yücel ve Büyükada'da tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner hakkında da konuşan Angela Merkel, Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bültenle İspanya'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Doğan Akhanlı ile ilgili Türkiye'nin Interpol'ün yakalama kararlarını kötüye kullandığını savunmuştu.

Şu anda Türkiye'de, siyasi suçlardan tutuklu 4'ü çifte vatandaş olmak üzere 12 Alman vatandaşı bulunuyor.